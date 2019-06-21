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Генменеджер «Вашингтона» не исключил обмена Андре Бураковски

Генменеджер «Вашингтона» не исключил обмена Андре Бураковски
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал возможный обмен нападающего Андре Бураковски.

У шведского форварда заканчивается двухлетний контракт на $6 млн, который он подписал с «Вашингтоном» 4 июля 2017 года. «Кэпиталз» могли его обменять перед дедлайном, однако игрок остался в команде. Его обмен перед возможным квалификационным предложением остаётся одним из вариантов событий.

«Нам нравится этот игрок. У него были периоды нестабильности, но когда он показывает свой хоккей, то является хорошим хоккеистом. Нам бы хотелось сохранить его, но, конечно, его имя присутствует на рынке, поэтому мы общаемся по его кандидатуре. Однако мы не станем его менять, пока не будем удовлетворены размером компенсации», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.
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