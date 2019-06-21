Лебрюн: Марло хотел бы вернуться в «Сан-Хосе», но сейчас он на заднем плане

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о дальнейшей судьбе нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло.
«Вне всяких сомнений: Патрик Марло хотел бы вернуться в „Сан-Хосе“. Потенциально „акулы“ также могли быть заинтересованы в этом варианте, но приоритетом для них на данный момент являются переподписания Павелски, Торнтона и Майера. Так что Марло находится на заднем плане», — написал Лебрюн в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
Марло практически всю карьеру провёл в клубе «Сан-Хосе Шаркс», отыграв за него 20 сезонов. В 2017 году он не договорился с «акулами» о новом контракте и ушёл в «Торонто».
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