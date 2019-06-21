Франсис Паре продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с центральным нападающим Франсисом Паре, информирует официальный сайт белорусского клуба.
31-летний форвард начинал свой путь в большой хоккей в одной главных молодёжных лиг Канады. Выступал за «Шавиниган» и «Шикутими», причём в последний сезон набрал 110 очков в 75 матчах, вошел в символическую сборную чемпионата и стал MVP. Это позволило попасть в систему «Детройт Ред Уингз», правда в НХЛ Паре так и не дебютировал. Он провел пять лет в фарм-клубе — «Гранд-Рэпидс».
После этого Франсис подался в Европу — сначала в финнский ТПС, где набирала по очку за матч, а в ходе сезона оказался в магнитогорском «Металлурге», с которым взял Кубок Гагарина. Канадцу удалось закрепиться в КХЛ. В дальнейшем он защищал цвета «Трактора», «Слована» и «Медвешчака» (с небольшими отлучками в ТПС и швейцарский «Серветт»).
Два предыдущих сезона Паре провел в «Автомобилисте». В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков.
- 21 июня 2019
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