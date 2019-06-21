Барков: круто, что Кенневилль возглавил «Флориду». Такие специалисты наперечёт

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением о назначении Джоэля Кенневилля на пост главного тренера команды. Опытный специалист сменил Боба Бугнера, под руководством которого «пантеры» не сумели попасть в плей-офф на протяжении двух лет кряду.
«Такие специалисты в мире наперечёт. Очень круто, что он возглавил нас», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.
60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. В чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
- 21 июня 2019
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