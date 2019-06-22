Джек Хьюз был выбран под первым номером на драфте-2019

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит драфт-2019 Национальной хоккейной лиги.

Под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза. Он стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. До него этой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).

Джек Хьюз набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

Напомним, Хьюз был лидером преддрафтового рейтинга, опережая удачно выступившего на ЧМ-2019 форварда Каапо Какко. В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).

В минувшем сезоне «Нью-Джерси» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка.