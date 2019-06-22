Василий Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером на драфте-2019
В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит драфт-2019 Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.
У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.
В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.
Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.
Хьюз — первый номер, Подколзина выбрал «Ванкувер»! Драфт НХЛ-2019. LIVE
Всё о драфте новичков на «Роджерс-Арене».
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