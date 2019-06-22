Василий Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10-м номером на драфте-2019

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит драфт-2019 Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером драфта.

У Подколзина есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.

В минувшем сезоне «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.