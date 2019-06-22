Реакция немецкого защитника Зайдера на выбор под шестым номером драфта НХЛ

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» выбрал под общим шестым номером драфта-2019 немецкого защитника Морица Зайдера. Выбор стал довольно неожиданным, учитывая, что большинство рейтингов отводили Зайдеру место не выше 15-го в общем рейтинге.

«Удивлён таким высоким выбором на драфте, но Айзерман задавал мне так много вопросов. Он хотел знать обо мне всё, так что я думал, что у меня есть шанс», — сказал Зайдер после драфта.

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В минувшем сезоне «Детройт Ред Уингз» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза. Российский нападающий Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером.