Генменеджер «Рейнджерс»: преображение «Сент-Луиса» обнадёживает многих

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал, как влияет проблема не объявленного на следующий сезон потолка зарплат на проведение сделок.

«В некоторых случаях влияет. Мне кажется, многие люди, многие команды сейчас ищут возможность кое-что изменить у себя в составе. Равенство сил в лиге помогает понять, что здесь всё может измениться очень быстро. Пара обменов здесь, пара трансферов там, и в плей-офф всё уже складывается иначе.

«Сент-Луис» так давно не играли в плей-офф, что никто не знал, что с ними там случится. Но они провели пару перестановок на ключевых позициях — говорю о тренере и голкипере — и выиграли Кубок Стэнли. Подобное преображение обнадёживает многие команды, которые на самом деле находятся не так далеко позади, как могло бы показаться», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.