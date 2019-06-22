В «Дэвилз» надеются, что «Рейнджерс» заключат «жирный» контракт с Трубой

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Виннипег Джетс», в результате которого в стан заклятых конкурентов «дьяволов» перебрался Джейкоб Труба.

«Мы действительно хотели его приобрести. Это хорошая сделка для „Рейнджерс“, ведь они получили отличного игрока. Надеюсь, что теперь они сумеют подписать его на долгосрочный „жирный“ контракт», — приводит слова Шеро журналист Майк Морреале.

Летом 2018 года Труба заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб предлагал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хотел $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.