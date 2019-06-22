«Каролина» готова обменять защитника Фолка из-за проблем с новым контрактом
«Каролина Харрикейнз» в ближайшее время может обменять защитника Джастина Фолка, заявил североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.
21 июня руководство клуба провело встречу с представителями хоккеиста, на которой стороны не нашли согласия в отношении продления контракта игрока.
Соглашение 27-летнего Фолка с кэп-хитом $ 4,83 млн рассчитано до конца следующего сезона. В прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх.
Ранее генеральный менеджер «ураганов» Дон Уодделл признался, что у него возникли большие проблемы с продлением контрактов с голкиперами Петром Мразеком и Кёртисом Макэлинни.
«Каролина» испытывает трудности с новыми контрактами Мразека и Макэлинни
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