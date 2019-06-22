Джек Хьюз поделился эмоциями после выбора под первым номером на драфте НХЛ

Нападающий Джек Хьюз поделился эмоциями после выбора «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером на драфте НХЛ.

«Ждал и не мог дождаться момента, когда стану „дьяволом“. Это что-то невероятное. Могу только поблагодарить всех, кто помог мне достичь этой цели.

Знаю, что это большой клуб. Они находятся на правильном пути, хоть и столкнулись со множеством травм в прошлом сезоне. Но у них хорошая команда, с несколькими хорошими молодыми игроками. Плюс у них в составе есть в недавнем прошлом MVP сезона Тейлор Холл», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

Он стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. До него этой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).