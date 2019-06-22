Агент Подколзина рассказал, какие клубы проявляли интерес к игроку на драфте НХЛ

Дон Миэм, агент российского нападающего Василия Подколзина, рассказал, какие клубы проявляли предметный интерес к игроку перед процедурой драфта НХЛ.

«Все клубы, которые делали выбор с седьмого по одиннадцатый, интересовались Василием и были впечатлены им. Мы проводили переговоры с „Ванкувером“, команда проявляла серьёзный интерес к Подколзину. Очень счастлив, что Василий выбран в топ-10, это большой комплимент. Здесь, конечно, огромная заслуга игрока, очень почётно, когда тебя выбирают в десятке лучших на драфте НХЛ, выдающееся достижение.

Думаю, «Ванкувер» очень долго обсуждал этот момент. Клуб готов ждать два года, выбор был осознанным. В Санкт-Петербурге Подколзин продолжит прогрессировать и развиваться.

«Ванкувер» сейчас проводит перестройку. Василий сможет играть в отличном городе, где есть великолепные фанаты. Клуб даёт шансы молодым хоккеистам, чтобы они проявляли себя и прогрессировали. «Ванкувер» сделал отличный выбор, играть в этой команде — честь для Подколзина. Он очень доволен итогом драфта», — цитирует Миэма ТАСС.

Под указанными Миэном номерами выбирали «Баффало Сэйбрз», «Эдмонтон Ойлерз», «Анахайм Дакс», «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз». В ходе драфта «Флайерз» обменялись пиками с «Аризоной Койотс».

Генменеджер «Ванкувера» объяснил выбор Подколзина на драфте юниоров НХЛ