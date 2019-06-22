Новиков: у «Салавата» есть Метсола, можно строить команду

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил выступление «Салавата Юлаева» в прошлом сезоне и текущее положение дел в уфимской команде.



«Любые движения в клубе проходят при общем согласовании. Тренер, генеральный директор и селекционеры оговаривают все кандидатуры. Только тренер может понять, как нужно использовать игрока.



Усиление у «Салавата», конечно, есть. Прошлый сезон у Уфы получился неплохой, теперь надо двигаться дальше. Для создания команды нужен год и вратарь. Если есть вратарь, значит, можно строить команду. Например, в шедевре «Сент-Луиса» особую роль сыграл именно вратарь. У «Салавата» такой голкипер есть — это Метсола», — сказал Новиков «Чемпионату».

Страж ворот «Салавата Юлаева» Юха Метсола был признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги» сезона-2018/19