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НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги. В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял $ 79,5 млн.

Кроме того, был установлен нижний предел зарплат игроков. В сезоне-2019/20 он составит $ 60,2 млн ($ 58,8 млн – в минувшем сезоне).

Впервые потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году. Первоначально он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.

Напомним также, что недавно в Ванкувере завершился драфт новичков НХЛ, на котором было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет.

28 россиян выбраны на драфте НХЛ — 2019. Это лучший результат с 2003 года
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