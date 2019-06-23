Маккензи: Бобровский может оказаться для «Флориды» в приоритете

Известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи прокомментировал информацию об интересе «Флориды Пантерз» к игрокам «Коламбус Блю Джекетс» Сергею Бобровскому и Артемию Панарину.
«В воскресенье в НХЛ стартует период встреч с неограниченно свободными агентами. Долгожданный свободный агент вратарь Сергей Бобровский и крайний форвард Артемий Панарин в понедельник встречаются с представителями „пантер“. Они бы хотели подписать обоих, но вратарь им нужен сильнее, чем форвард. Так что Бобровский может оказаться для „Флориды“ в приоритете», — полагает Маккензи.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» отказал «пантерам» в праве досрочно вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами.
- 23 июня 2019
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
02:26
-
00:42
-
00:04
- 22 июня 2019
-
23:21
-
22:52
-
22:27
-
22:11
-
21:40
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:10
-
18:47
-
17:45
-
17:32
-
16:58
-
16:21
-
15:54
-
14:53
-
14:36
-
13:43
-
13:35
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:05
-
10:51