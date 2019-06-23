Маккензи: Бобровский может оказаться для «Флориды» в приоритете

Известный североамериканский инсайдер Боб Маккензи прокомментировал информацию об интересе «Флориды Пантерз» к игрокам «Коламбус Блю Джекетс» Сергею Бобровскому и Артемию Панарину.

«В воскресенье в НХЛ стартует период встреч с неограниченно свободными агентами. Долгожданный свободный агент вратарь Сергей Бобровский и крайний форвард Артемий Панарин в понедельник встречаются с представителями „пантер“. Они бы хотели подписать обоих, но вратарь им нужен сильнее, чем форвард. Так что Бобровский может оказаться для „Флориды“ в приоритете», — полагает Маккензи.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» отказал «пантерам» в праве досрочно вступить в переговоры с российскими игроками Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами.