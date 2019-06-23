Назаров: Задоров нигде ничего не добился, но ставит диагнозы лиге и стране

Известный российский тренер Андрей Назаров в жёсткой форме ответил защитнику «Колорадо Эвеланш» Никите Задорову, который раскритиковал КХЛ.
«От североамериканцев можно ждать прежде всего негатива. Но зачем дурной пример перенимает защитник сборной России и „Колорадо“ Никита Задоров — загадка! Он неплохой игрок, силовик, учитывая нынешние реалии в НХЛ, поборется за третью пару. В наше время, когда жёсткий хоккей за океаном ценился намного выше, был бы в первой паре. Но парень никогда не играл в КХЛ, нигде ничего ещё не добился — и почему-то через океан громогласно ставит диагнозы своей лиге и стране. Разве это профессионализм?!
В своё время посоветовал Артемию Панарину, как в общем-то своему воспитаннику, не плевать в колодец, когда он решил из Коламбуса поучить Россию Интернету. Те же слова готов повторить в адрес Задорова. НХЛ — очень жёсткая лига, слезам не верит, и молодому защитнику надо быть очень внимательным и в словах, и в поступках. Иначе родной колодец может лишить тебя воды», — цитирует Задорова Russia-Hockey.
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