Калиев — о «провале» на драфте юниоров НХЛ: я не был ни в чём уверен

Форвард Артур Калиев прокомментировал тот факт, что был выбран «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде на драфте юниоров НХЛ. 17-летний американец является уроженцем Узбекистана. Во всевозможных преддрафтовых рейтингах он уверенно входил в топ-30.

«Невероятные ощущения. Это особенный момент. Я действительно горжусь, что стал частью „Лос-Анджелес Кингз“. Когда назвали моё имя, я испытал великолепные чувства.

Меня должны были выбирать в первом раунде? Пришёл на драфт с мыслью, что меня могут выбрать когда угодно, но не был ни в чём уверен. Просто пытался расслабиться и ждал, пока не услышал своё имя. Это было тяжело, но я собираюсь доказать, что эти команды совершили ошибку. Постараюсь делать лучшее из того, что могу. Буду стараться стать сильнее и буду работать над своей игрой в защите. Думаю, у меня получится», — цитирует Калиева официальный сайт НХЛ.