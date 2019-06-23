Нападающий «Далласа» Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов

Норвежский нападающий Матс Цуккарелло не станет подписывать контракт с «Даллас Старз» до открытия рынка свободных агентов, заявил генеральный менеджер Джим Нилл.

«Мы немного поговорили с его агентом, но игрок хочет протестировать рынок свободных агентов, и у него есть такое право. Так что они оценят рынок, тогда мы снова поговорим и поймём, что происходит. В воскресенье открывается период интервью, и мы также начнём говорить с другими людьми. Он будет делать то же самое. Увидим», — цитирует Нилла официальный сайт «Далласа».

В 46 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) баллов. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф отметился 11 (4+7) очками.