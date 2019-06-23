Нападающий «Далласа» Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов

Норвежский нападающий Матс Цуккарелло не станет подписывать контракт с «Даллас Старз» до открытия рынка свободных агентов, заявил генеральный менеджер Джим Нилл.
«Мы немного поговорили с его агентом, но игрок хочет протестировать рынок свободных агентов, и у него есть такое право. Так что они оценят рынок, тогда мы снова поговорим и поймём, что происходит. В воскресенье открывается период интервью, и мы также начнём говорить с другими людьми. Он будет делать то же самое. Увидим», — цитирует Нилла официальный сайт «Далласа».
В 46 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) баллов. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф отметился 11 (4+7) очками.
- 23 июня 2019
-
13:26
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:42
-
11:19
-
11:01
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
02:26
-
00:42
-
00:04
- 22 июня 2019
-
23:21
-
22:52
-
22:27
-
22:11
-
21:40
-
20:56
-
20:36
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:10
-
18:47
-
17:45