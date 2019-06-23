Хики — о проблемах с новым контрактом Ли: хочу верить, что стороны договорятся

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Хики прокомментировал заявление капитана команды Андерса Ли, в котором тот признался, что может покинуть клуб.

«Андерс всегда был человеком, способным держать себя в руках, что особенно важно для начинающего капитана. Мне кажется, что он великолепно справился с этими обязанностями. Он не позволял своим эмоциям влиять на настроение других людей. Я его друг, но даже я не знаю, нервничает ли он когда-нибудь.

Но я утверждаю, что он хочет играть здесь, и его хотят здесь видеть. Порой приходится решать вопросы со стороны бизнеса, что отвлекает от всего остального. Надеюсь, что все будет хорошо. Он замечательный человек. Мы играем за великую команду. Хочу верить, что стороны договорятся», — цитирует Хики официальный сайт НХЛ.