Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Треливинг — о потолке зарплат: исходили из трёх вариантов развития событий

Треливинг — о потолке зарплат: исходили из трёх вариантов развития событий
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал решение НХЛ увеличить потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн. В прошлом сезоне потолок зарплат составлял $ 79,5 млн. Сначала планировалось, что потолок зарплат будет увеличен значительнее.

«На днях нам огласили два варианта — 81,5 и 82. И что получилось? Теперь мы знаем, каким будет потолок зарплат. Мы строили планы исходя из трёх вариантов развития событий. Теперь остался единственно возможный», — цитирует Трэливинга официальный сайт НХЛ.

Впервые потолок зарплат в НХЛ был введён в 2005 году. Сначала он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.

Генменеджер «Коламбуса» — о потолке зарплат: некоторым клубам придётся ужаться
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент