Генменеджер «Тампы»: обменяли Миллера, чтобы разгрузить платёжную ведомость

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал обмен нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс». «Молнии» в ближайшее время планируют заключить новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.
«Это крупная сделка. В конце концов, нам пришлось оформить её, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Миллер — хоккеист, в контракте которого отсутствовал пункт о запрете на обмен, поэтому проще всего было обменять его в другой клуб», — приводит слова Брисбуа официальный сайт «молний».
В сезоне-2018/19 26-летний Миллер провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 13 шайб и отдал партнёрам 34 результативные передачи при показателе полезности «+8». В плей-офф нападающий отметился двумя результативными передачами в четырёх играх.
- 23 июня 2019
-
17:12
-
16:39
-
16:26
-
15:30
-
15:08
-
14:53
-
14:25
-
14:20
-
13:59
-
13:26
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:42
-
11:19
-
11:01
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:55
-
08:35
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
02:26
-
00:42
-
00:04
- 22 июня 2019
-
23:21
-
22:52
-
22:27
-
22:11