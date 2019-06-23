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Генменеджер «Тампы»: обменяли Миллера, чтобы разгрузить платёжную ведомость

Генменеджер «Тампы»: обменяли Миллера, чтобы разгрузить платёжную ведомость
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал обмен нападающего Джей Ти Миллера в «Ванкувер Кэнакс». «Молнии» в ближайшее время планируют заключить новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом.

«Это крупная сделка. В конце концов, нам пришлось оформить её, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Миллер — хоккеист, в контракте которого отсутствовал пункт о запрете на обмен, поэтому проще всего было обменять его в другой клуб», — приводит слова Брисбуа официальный сайт «молний».

В сезоне-2018/19 26-летний Миллер провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 13 шайб и отдал партнёрам 34 результативные передачи при показателе полезности «+8». В плей-офф нападающий отметился двумя результативными передачами в четырёх играх.

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