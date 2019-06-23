Бриндамор: нет гарантий, что Марло будет в составе «Каролины»
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал обмен нападающего Патрика Марло из «Торонто Мэйпл Лифс». По всей видимости, «ураганы» выкупят контракт опытного канадца, который вернётся в «Сан-Хосе Шаркс».
«Конечно, будет приятно, если Марло сможет играть за «Каролину», но мы понимали, на что шли. Гарантий, что Марло будет в составе «Харрикейнз» нет. Этот момент не был ключевым в сделке», — приводит слова Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
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