Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует заключить восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном. Об этом сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Пьер Лебрюн.



В минувшем сезоне 26-летний хоккеист забросил 24 шайбы и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+1» в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф шведский форвард провёл семь матчей, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи.



Карлссон выбран на драфте-2011 «Анахайм Дакс» во втором раунде под общим 53-м номером. В марте 2015 года его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс», а через два года он оказался в «Вегасе» в результате драфта расширения.



По итогам сезона-2017/18 швед стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается хоккеисту, в течение сезона демонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

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