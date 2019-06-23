Буре: не скажу, что в «Ванкувере» осторожно относятся к русским

Легендарный в прошлом нападающий Павел Буре прокомментировал выбор «Ванкувер Кэнакс» на драфте юниоров НХЛ. Канадский клуб выбрал под 10-м номером россиянина Василия Подколзина.
«Я бы не сказал, что в «Ванкувере» осторожно относятся к русским. В этом клубе нет приоритетов. Без разницы, из какой ты страны. Берут тех игроков, которые нужны системе. Там с большим уважением относятся к профессионалам любого возраста и гражданства.
Тебя в «Ванкувере» хорошо примут, возьмут под опеку. Мне в 20 лет было проще, потому что в команде выступал Игорь Ларионов. Но у меня и другие появились друзья — старшие, ровесники. Джино Оджик, Джефф Кортналл очень помогали. Причём не на хоккейной площадке. Я приехал в НХЛ уже сложившимся хоккеистом, всё понимал. А именно помогали в повседневной жизни.
Думаю, приезжать в НХЛ в 18 или в 20 лет — это существенная разница. Но с 1989 года лично я пару сезонов выступал в старой великой сборной СССР. Те два года мне очень многое дали. Сами представляете, играть рядом с Фетисовым, Крутовым, Ларионовым, Макаровым, Касатоновым — это огромный опыт. И когда я в 20 лет приехал в НХЛ, то быстрее адаптировался к североамериканскому хоккею», — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.
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