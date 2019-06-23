Карлссон будет зарабатывать $ 5,9 млн в год по новому контракту с «Вегасом»

Нападающий Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегас Голден Найтс» на $ 47,2 млн, сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Джесси Грэйнджер.



«Карлссон подпишет восьмилетний контракт с зарплатой $ 5,9 млн в год. Ожидается, что сделка будет оформлена в течение ближайших двух дней. Фантастическая сделка для «Вегаса», который сохранит одного из лучших центрфорвардов оборонительного плана, способного забивать по 30 голов за сезон. Отличная сделка для Карлссона, который получил долгосрочный контракт с любимым клубом. Прекрасный вариант для обеих сторон», — написал Грэйнджер.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист забросил 24 шайбы и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+1» в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф шведский форвард провёл семь матчей, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи.