«Флорида», «Лос-Анджелес» и «Миннесота» интересуются защитником Гардинером
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Гардинер попал в список интересов трёх клубов Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Toronto Sun Стив Симмонс, в услугах 28-летнего хоккеиста заинтересованы «Флорида Пантерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». 1 июля американский защитник получит статус свободного агента.
В минувшем сезоне Гардинер провёл 62 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт три заброшенных шайбы и 27 результативных передач при показателе полезности «+19». В плей-офф защитник отдал две голевые передачи в семи матчах.
Гардинер защищает цвета «кленовых листьев» с сезона-2011/12, проведя за канадскую команду свыше 550 матчей в регулярном чемпионате.
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