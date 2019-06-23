Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пойл — о Дюшейне: не намерен сразу тратить средства, которые только освободил

Пойл — о Дюшейне: не намерен сразу тратить средства, которые только освободил
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал обмен защитника Пи Кея Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз». Предполагается, что «хищники» расчистили платёжную ведомость для того, чтобы подписать контракт с нападающим Мэттом Дюшейном.

«Потолок зарплат накладывает определённые обязательства и требует некоторых шагов. «Нэшвилл» выработал свою кадровую политику, и нам пришлось определяться. Клубу нужны ресурсы для продвижения вперёд. Мы это и сделали, обменяв Суббэна.

Подписание контракта с Дюшейном? Я только освободил средства и не намерен сразу же расставаться с ними. Деньги решают многое. «Предаторз» в течение долгих лет действовали по этому принципу», — цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.

Дюшейн может продолжить карьеру в «Далласе» или «Нэшвилле»
Суббэн стал «дьяволом», Марло на полпути в «Сан-Хосе». Время обменов в НХЛ
Россияне ещё поучаствуют в крупных сделках. «Торонто» ищет варианты для Зайцева, а «Вегасу» особо не нужен Гусев.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент