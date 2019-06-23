Пойл — о Дюшейне: не намерен сразу тратить средства, которые только освободил
Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал обмен защитника Пи Кея Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз». Предполагается, что «хищники» расчистили платёжную ведомость для того, чтобы подписать контракт с нападающим Мэттом Дюшейном.
«Потолок зарплат накладывает определённые обязательства и требует некоторых шагов. «Нэшвилл» выработал свою кадровую политику, и нам пришлось определяться. Клубу нужны ресурсы для продвижения вперёд. Мы это и сделали, обменяв Суббэна.
Подписание контракта с Дюшейном? Я только освободил средства и не намерен сразу же расставаться с ними. Деньги решают многое. «Предаторз» в течение долгих лет действовали по этому принципу», — цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.
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