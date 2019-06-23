Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя завершил игровую карьеру

Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, информирует телеграм-канал Igor Zhukov Life.



38-летний хоккеист играл за «Металлург» Серов, «Мечел», «Салават Юлаев», «Металлург» Новокузнецк, «Авангард», «Нефтехимик», ЦСКА, «Трактор», «Металлург» Магнитогорск, «Донбасс» и словацкую «Детву».



Якуценя провёл 618 матчей в КХЛ и набрал 310 (122+188) очков. Бронзовый призёр чемпионата России (2007), обладатель Кубка Континента (2012), бронзовый призёр Кубка Гагарина (2012), обладатель Кубка Восточной конференции (2013), серебряный призёр Кубка Гагарина (2013), бронзовый призёр Кубка Гагарина (2018), двукратный обладатель премии КХЛ «Железный человек» (2014 и 2015), двукратный участник финала четырёх Континентального Кубка (2007 и 2014).



Главным клубом в карьере Якуцени был «Трактор», за который он в сумме провёл пять сезонов. В челябинском клубе Якуценя сыграл 329 матчей и набрал 168 (68+100) очков.

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