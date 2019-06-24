Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Реакция болельщиков «Рейнджерс» на приезд Каапо Какко в Нью-Йорк

Реакция болельщиков «Рейнджерс» на приезд Каапо Какко в Нью-Йорк
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Каапо Какко, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером на драфте юниоров НХЛ, прилетел в Нью-Йорк. В аэропорту финского форварда встретили несколько болельщиков, скандировавших его имя.

Посмотреть видео можно на странице «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере».

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

Под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.

Какко: хочу доказать «Дэвилз», что они ошиблись, не взяв меня под первым номером
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент