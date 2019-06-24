Реакция болельщиков «Рейнджерс» на приезд Каапо Какко в Нью-Йорк

Нападающий Каапо Какко, выбранный «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером на драфте юниоров НХЛ, прилетел в Нью-Йорк. В аэропорту финского форварда встретили несколько болельщиков, скандировавших его имя.

Посмотреть видео можно на странице «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере».

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

Под первым номером драфта-2019 «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал американского нападающего Джека Хьюза.