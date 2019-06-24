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СКА продлил на один год контракт с защитником Земчёнком

СКА продлил на один год контракт с защитником Земчёнком
Хоккей / КХЛ 0

СКА подписал новый контракт с защитником Артёмом Земчёнком, сообщает пресс-служба питерского клуба. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2019/20.

Земчёнок перешёл в петербургскую команду перед началом сезона-2018/19 и в составе СКА стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+16», тем самым обновив личный рекорд в Континентальной хоккейной лиге.

В минувшем сезоне питерские «армейцы» добрались до финала Западной конференции, где уступили в семи матчах хоккеистам ЦСКА. В первом раунде СКА обыграл в шести матчах «Спартак», а в полуфинале конференции нанёс поражение «Локомотиву» — 4-1.

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