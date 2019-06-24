Кокарев: меня не испугать традиционно жёсткими предсезонками Знарка

Нападающий Денис Кокарев поделился эмоциями после подписания контракта со «Спартаком».
«Рад, что в итоге перешёл в «Спартак». Могу сказать, что испытываю сейчас только положительные эмоции от перехода в клуб с большой историей и большими традициями. Конечно, приход Знарка повлиял на моё решение. Мы не один сезон работали вместе, и у меня остались только самые позитивные воспоминания.
Трудно ответить на вопрос о самом ярком впечатлении от совместной работы. Но вспомню прежде всего ХК МВД. Тот сезон, когда мы с командой играли в финале Кубка Гагарина. Очень дорогое для меня воспоминание. Да, тогда выиграть не получилось, это удалось затем в «Динамо», но тот сезон навсегда останется в моей памяти. От нас никто не ждал выхода в финал, но благодаря отличному коллективу мы смогли добиться многого. Сезон-2009/10 стоит особняком, конечно.
Конечно, меня не испугать традиционно жёсткими предсезонками Знарка. Очень важно заложить хороший фундамент, который пригодится нам по ходу длинного сезона. Надо будет пахать и терпеть. Я к этому готов. Надеюсь, наша команда будет расти от игры к игре, чтобы она становилась лучше, сильнее. И на льду и за его пределами. Если будем отдаваться в каждой игре, болельщики это увидят и оценят», — приводит слова Кокарева официальный сайт красно-белых.
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