Райлли и Дубас приняли участие в ЛГБТ-параде в Торонто

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас приняли участие в ЛГБТ-параде Toronto Pride, прошедшем в Торонто (Канада). Ещё один спортсменом, представлявшим НХЛ, стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Габриэль. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в марте 2019 года Райлли попал в гомофобный скандал, когда в телевизионную трансляцию попал его выкрик «долбаный гомик». Предполагалось, что игрок «Лифс» таким образом высказался в сторону арбитра Брэда Майера, однако расследование не подтвердило эту информацию. Лига пришла к выводу, что хоккеист не использовал гомофобную лексику и не оскорблял судью.



Позже хоккеист выступил на специальной пресс-конференции, где отверг обвинения в свой адрес.