«Вегас» объявил о подписании контракта с Вильямом Карлссоном на $ 47,2 млн

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с нападающим Вильямом Карлссоном. Как сообщалось ранее, соглашение с 26-летним шведом рассчитано на восемь лет со среднегодовой зарплатой $5,9 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 47,2 млн.
Карлссон был выбран на драфте 2011 года «Анахайм Дакс» под общим 53-м номером. Стал игроком «Вегаса» в 2017 году в результате драфта расширения. Вильям — единственный игрок в истории «Голден Найтс», который принял участие во всех матчах клуба в регулярных чемпионатах и плей-офф (191).
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист забросил 24 шайбы и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+1» в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф шведский форвард провёл семь матчей, забросив две шайбы и сделав три голевые передачи.
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