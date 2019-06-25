NBC ошибочно сообщил об обмене вратаря Лундквиста в «Нью-Джерси»

Любопытный случай произошёл во время драфта юниоров Национальной хоккейной лиги 2019 года. Крупнейший североамериканский канал NBC ошибочно сообщил об обмене вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста в «Нью-Джерси Дэвилз».
Якобы шведский вратарь был обменян в «Дэвилз» на первый выбор на драфте юниоров. В свою очередь второй выбор на драфте переходил в «Дэвилз». Информация об этом появилась в бегущей строке во время трансляции драфта.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» Дрю Фарбера.
Напомним, под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» был выбран Джек Хьюз, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс».
В первом раунде выбрано 13 канадцев, девять американцев, четыре шведа, трое финнов, один немец и единственный россиянин — Василий Подколзин. Игрок из системы СКА был выбран «Ванкувер Кэнакс».
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