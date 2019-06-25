Павелски — о будущем в «Сан-Хосе»: может быть, я и вернусь. Не знаю этого

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски прокомментировал возможный уход из организации, в составе которой провёл 13 сезонов.

«У нас запланировано несколько визитов по командам. До сих пор это было увлекательно и интересно. Мы проверим ещё несколько команд. А как же „Сан-Хосе“? Посмотрим. Может быть, я и вернусь. Не знаю этого», — цитирует Павелски The Athletic.

В минувшем сезоне 34-летний Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.

Ранее главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур заявил, что рассчитывает, что лидеры команды Джо Торнтон и Джо Павелски продлят контракты с клубом.

Тренер «Сан-Хосе» считает, что Торнтон и Павелски продлят контракты