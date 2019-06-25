Форвард системы «Вегаса» Томаш Гика перешёл в «Трактор»

Чешский форвард Томаш Гика пополнил состав «Трактора», информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Томаш провёл 43 игры, в которых забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи. В 22 играх плей-офф Гика отметился 15 (3+12) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».
Также чешский нападающий сыграл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 (1+3) баллами. Всего за карьеру в лиге хоккеист провёл 27 игр. Томаш является участником двух чемпионатов мира в составе национальной команды.
Ранее бывший партнёр Гики по «Чикаго» Брукс Мацек также перешёл в КХЛ, став игроком «Автомобилиста».
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