Защитник Евенко продлил контракт с минским «Динамо»

Белорусский защитник Олег Евенко в следующем сезоне продолжит выступать за минское «Динамо». Клуб и 28-летний хоккеист заключили контракт ещё на один год, сообщает официальный сайт команды.

Евенко перешёл в состав «зубров» прошлым летом. Ранее он девять лет выступал в Северной Америке в младших лигах.



В первом сезоне в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 44 матча за минское «Динамо» и набрал 3 (2+1) очка при 67 минутах штрафа.

В составе сборной Беларуси на различных турнирах Евенко провёл 38 матчей, набрав 3 (1+2) очка. На чемпионате мира 2016 года он был самым высоким игроком турнира. Его рост 201 сантиметр.

Сегодня, 25 июня, минское «Динамо» сообщило о подписании годичного контракта с канадским защитником Стефаном Эллиоттом.