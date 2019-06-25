Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в «Инстаграме» опубликовал фотографию посадочного талона из Майами в Нью-Йорк.

По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз». Теперь, по всей видимости, он планирует встретиться с менеджментом «Рейнджерс» и «Айлендерс».

«Сергей Бобровский в движении. Он встретился с «Флоридой Пантерз», воспользовавшись периодом для ведения переговоров. Следующая остановка — Нью-Йорк», — написал Джонстон в «Твиттере».

В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы в среднем за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



«Коламбус» обыграл в первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции «мундиры» уступили «Бостон Брюинз» — 2-4.