«Торонто» сделал квалификационные предложения Марнеру, Капанену и Юнссону

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, а также Андреас Юнссон, Каспери Капанен и Майкл Карконе получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».

Не получат предложения о новом контракте Габриэль Ганье, Джордан Суббэн, Имон МакАдам и российский защитник Игорь Ожиганов, уже перешедший в «Ак Барс»,

В сезоне-2018/19 Марнер провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 94 (26+68) очка. В плей-офф нападающий провел 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

В минувшем сезоне Андреас принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Юнссон набрал 4 (1+3) балла в семи играх. Кроме того, он заработал показатель полезности «-4».

В минувшем сезоне Каспери в 85 матчах за канадскую команду набрал 46 (21+25) очков.