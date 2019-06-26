«Торонто» сделал квалификационные предложения Марнеру, Капанену и Юнссону

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, а также Андреас Юнссон, Каспери Капанен и Майкл Карконе получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».
Не получат предложения о новом контракте Габриэль Ганье, Джордан Суббэн, Имон МакАдам и российский защитник Игорь Ожиганов, уже перешедший в «Ак Барс»,
В сезоне-2018/19 Марнер провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 94 (26+68) очка. В плей-офф нападающий провел 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.
В минувшем сезоне Андреас принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 20 заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+14» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Юнссон набрал 4 (1+3) балла в семи играх. Кроме того, он заработал показатель полезности «-4».
В минувшем сезоне Каспери в 85 матчах за канадскую команду набрал 46 (21+25) очков.
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