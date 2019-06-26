Канадский защитник Парлетт покинул «Куньлунь» и перебрался в Германию

Защитник Блэйк Парлетт, в минувшем сезоне выступавший в составе «Куньлунь Ред Стар», заключил контракт с клубом «Мюнхен», информирует официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач при показателе полезности "-2" и 10 минутах штрафного времени.

Для канадского защитника это был третий сезон в Континентальной хоккейной лиге. Ранее Блэйк защищал цвета «Медвешчака». В общей сложности в лиге он сыграл 124 матчах, отметившись 26 (5+21) очками при полезности "-24" и 239 минутах штрафа.

Ранее чешский форвард Томаш Мертл также покинул китайский клуб.