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Канадский защитник Парлетт покинул «Куньлунь» и перебрался в Германию

Канадский защитник Парлетт покинул «Куньлунь» и перебрался в Германию
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Блэйк Парлетт, в минувшем сезоне выступавший в составе «Куньлунь Ред Стар», заключил контракт с клубом «Мюнхен», информирует официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач при показателе полезности "-2" и 10 минутах штрафного времени.

Для канадского защитника это был третий сезон в Континентальной хоккейной лиге. Ранее Блэйк защищал цвета «Медвешчака». В общей сложности в лиге он сыграл 124 матчах, отметившись 26 (5+21) очками при полезности "-24" и 239 минутах штрафа.

Ранее чешский форвард Томаш Мертл также покинул китайский клуб.

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