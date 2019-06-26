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Алексей Михнов может продолжить карьеру в Беларуси

Алексей Михнов может продолжить карьеру в Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Бывший игрок НХЛ и сборной России Алексей Михнов может перейти в жлобинский «Металлург», сообщает «Страница хоккея Беларуси».

36-летний нападающий в прошедшем сезоне сначала выступал за «Нефтехимик» в КХЛ, где в шести играх забросил шайбу и отдал результативную передачу. Потом он играл за румынский клуб «Чиксереда», где в 10 встречах чемпионата Румынии забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач. Заканчивал сезон ветеран в череповецкой «Северстали», где в 22 матчах КХЛ забросил пять шайб и отдал две передачи.

Михнов в сезоне-2006/07 сыграл два матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», а на ЧМ-2006 защищал цвета сборной России.

За карьеру в КХЛ уроженец Киева набрал 202 (95+107) очка в 442 играх.

Михнов: в чемпионате Румынии уровень слабоват, но там был хороший вариант
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