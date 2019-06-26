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Карло, Макэвой и Хайнен получили квалификационные предложения от «Бостона»

Карло, Макэвой и Хайнен получили квалификационные предложения от «Бостона»
Хоккей / НХЛ 0

Защитники «Бостон Брюинз» Брэндон Карло и Чарли Макэвой, а также нападающие Дэнтон Хайнен, Петер Цегларик, Райн Фитцджеральд и Якоб Карлссон получили квалификационные предложения от клуба, информирует пресс-служба «Брюинз».

В минувшем сезоне 22-летний Карло провёл 72 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету игрока 4 (2+2) очка в 24 матчах.

21-летний Макэвой отыграл 54 матча в прошедшем регулярном чемпионате, записав на свой счёт семь заброшенных шайб и 21 результативную передачу при показателе полезности «+14». В плей-офф хоккеист провёл 23 игры и набрал 8 (2+6) очков.

23-летний Хайнен принял участие в 77 матчах регулярки и набрал 34 (11+23) очка при показателе полезности «+13». В плей-офф он записал на свой счёт 8 (2+6) баллов в 24 играх.

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