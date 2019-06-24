НХЛ и КХЛ меняют правила. Что об этом нужно знать

В конце прошлой недели внимание хоккейного сообщества было привлечено к драфту юниоров в НХЛ и нескольким крупным обменам, поэтому практически незамеченными остались новости об изменениях в правилах в двух крупнейших хоккейных лигах мира. 21 июня НХЛ и КХЛ практически одновременно рассказали о новшествах в своде правил, которые вступят в силу со следующего сезона. Разбираемся в этих изменениях.

В НХЛ будет больше видеопросмотров

Очевидно, всем, кто смотрит игры НХЛ, нужно готовиться к тому, что хронометраж «грязного» времени матчей увеличится. С нового сезона тренерам можно будет брать челлендж не только на офсайд и блокировку вратаря, но и на прочие моменты во время атаки соперника, которые должны были привести к остановке встречи, но были проигнорированы арбитрами. В основном имеется в виду выход шайбы за пределы площадки, передачи партнёру высоко поднятой клюшкой или рукой. Запрос может быть взят только в том случае, если шайба всё время после спорного момента и до взятия ворот оставалась в зоне атаки.

В чём ключевой смысл этого изменения? Теперь на подобные моменты смогут обращать внимание главных судей не только в Торонто, где располагается энхаэловская «военная комната», но и непосредственно на месте событий. Если тренеру покажется, что перед голом в ворота его команды произошло какое-то нарушение правил, то у него будет право взять челлендж. В прошлом сезоне было достаточно моментов, где этих поправок не хватило, чтобы на льду было принято справедливое решение. Например, гол Артемия Панарина в плей-офф в ворота «Бостона», который был забит после попадания шайбы в защитную сетку. На исход матча эта шайба не повлияла, но если бы у Брюса Кэссиди была возможность взять челлендж, то «Бостону» бы вовсе не пришлось волноваться.

Панарин забил гол, который нельзя было засчитывать. Но «мундирам» это не помогло Новый судейский скандал чудом не повлиял на исход матча.

Из-за несовершенства регламента разгорелся скандал и в финале Западной конференции. «Сан-Хосе» выиграл третий матч серии у «Сент-Луиса» в овертайме после того, как Тимо Майер откинул шайбу рукой, переадресовав её Густаву Нюквисту, а тот уже отдал передачу на гол Эрику Карлссону. Пас рукой видели абсолютно все (Майер даже попал в протокол как соавтор победной шайбы), но у судей и тренеров просто не было полномочий инициировать видеопросмотр в этой ситуации. Теперь подобная несправедливость будет исключена.

«Сан-Хосе» снова вытащил матч, когда шансов почти не было. Помогли судьи Судьи были единственными людьми в мире, кто не мог посмотреть повтор.

Стоит отметить, как быстро НХЛ отреагировала на спорные моменты в прошедшем плей-офф, который получился на редкость скандальным. Признание своих несовершенств и оперативное их исправление – вот что в том числе делает НХЛ лучшей лигой в мире. Кстати, изменено и наказание для главных тренеров за неудачный челлендж. Отбирать тайм-ауты у наставников теперь не будут, зато за первый ложный вызов команда получит две минуты штрафа, а за второй – все четыре.



Однако нельзя считать урегулированными все моменты, связанные с нарушениями правил в ситуациях, которые предшествовали голам. С пасами рукой и выходами шайбы за пределы площадки в НХЛ разобрались, но по-прежнему нельзя брать челлендж на предмет пропущенного удаления. Оспорить отсутствие штрафа в моменте перед голом нельзя, а это значит, что такие ситуации, как в пятом матче финала Кубка Стэнли с Тайлером Бозаком и Ноэлем Аккьяри, повторятся ещё не раз.

«Сент-Луис» забросил победную шайбу после фола

Революционное решение и конец вратарским хитростям

Но не только правила тренерских запросов были подвергнуты НХЛ анализу и доработке. Настоящей революцией видится пункт о разрешении арбитрам проверять собственные решения, если речь идёт об удалениях на пять минут (не связанных с дракой), до конца матча или двойных малых штрафов за опасную игру высокоподнятой клюшкой.



Эпизоды с удалениями до конца игры редко бывают бесспорными, частенько арбитры пропускают сам момент нарушения и дают штраф по последствиям, которые могут быть печальными даже после самого чистого силового приёма. Теперь в НХЛ ни один большой штраф не будет выписан без видеопросмотра. Арбитр должен будет просмотреть момент нарушения на планшете или мониторе судейской бригады, а после этого либо подтвердить своё решение, либо переквалифицировать его в малый штраф. Полностью отменить удаление невозможно. Помните суперкамбэк «Сан-Хосе» в седьмом матче четвертьфинала Запада? Его бы не произошло, если бы судьи могли просмотреть нарушение Коди Икина на Джо Павелски. Арбитры отправили форварда «Вегаса» в раздевалку, а «рыцари» проиграли матч и серию за эти пять минут. Если бы у судей была возможность проверить своё решение, то они бы увидели, что столь сурового наказания Икин не заслужил. Очевидно, что НХЛ больше не хочет извиняться перед командами за действия арбитров, а потому принято решение, которое на самом деле давно напрашивалось. Кстати, не только за океаном.

НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.

Что касается двойных малых штрафов, то арбитр сам должен принять решение о необходимости просмотра эпизода. Если на повторе будет видно, что наказанный игрок непричастен к нарушению, то главный судья имеет право отменить удаление.



И это ещё не всё. НХЛ собралась искоренить маленькие вратарские хитрости, и теперь будут засчитываться все голы, заброшенные в сдвинутые голкипером ворота (привет Джонатану Куику). Конечно, могут возникнуть сложности с определением умышленности намерений вратаря, но киперам стоит быть внимательней. Очевидно, что имеются в виду не вообще все сдвиги ворот, а только те, которые случились в момент нанесения голевого броска.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В КХЛ меняют разметку и сдвигают лицевую линию. Мы ждём большего

Изменения правил в КХЛ, возможно, будут не менее масштабны, но пока главный арбитр лиги Алексей Анисимов рассказал лишь о двух моментах. Оба они касаются разметки за воротами. Во-первых, появится трапециевидная зона, которая ограничит действия вратаря при выходе из ворот. Игра голкипера за пределами этой зоны будет караться малым штрафом. Во-вторых, лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров. Это сделано для уменьшения пространства за воротами, что должно привести к увеличению времени игры на пятачке и как следствие большему количеству опасных моментов во время игр. Вкупе с повсеместным переходом на канадские и финские образцы площадок в КХЛ, можно сказать, что в нашей лиге намечается тенденция на уменьшение толкотни у бортов и за воротами и увеличение зрелищности.

Анисимов: прислушиваемся к мнению болельщиков, которым надоело бесконечное кино

Что ж, похвально, но перед следующим сезоном мы ждём несколько других перемен. Хочется, чтобы арбитры КХЛ стали более лояльными к заброшенным шайбам и не отменяли их после неумышленных рикошетов от различных частей тела игроков атакующей командами. Также нуждается в проработке правило визуальной помехи вратарю. В прошлом сезоне в КХЛ было много спорных отмен голов, и лига должна навести здесь порядок. Кстати, кивки в сторону ИИХФ больше не прокатят. В прошлом сезоне на всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея мы видели абсолютно адекватное судейство. Проблема была внутри КХЛ, и в силах команды Алексея Анисимова её решить уже к началу следующего сезона.