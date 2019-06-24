НХЛ и КХЛ меняют правила. Что об этом нужно знать

В конце прошлой недели внимание хоккейного сообщества было привлечено к драфту юниоров в НХЛ и нескольким крупным обменам, поэтому практически незамеченными остались новости об изменениях в правилах в двух крупнейших хоккейных лигах мира. 21 июня НХЛ и КХЛ практически одновременно рассказали о новшествах в своде правил, которые вступят в силу со следующего сезона. Разбираемся в этих изменениях.
В НХЛ будет больше видеопросмотров
Очевидно, всем, кто смотрит игры НХЛ, нужно готовиться к тому, что хронометраж «грязного» времени матчей увеличится. С нового сезона тренерам можно будет брать челлендж не только на офсайд и блокировку вратаря, но и на прочие моменты во время атаки соперника, которые должны были привести к остановке встречи, но были проигнорированы арбитрами. В основном имеется в виду выход шайбы за пределы площадки, передачи партнёру высоко поднятой клюшкой или рукой. Запрос может быть взят только в том случае, если шайба всё время после спорного момента и до взятия ворот оставалась в зоне атаки.
В чём ключевой смысл этого изменения? Теперь на подобные моменты смогут обращать внимание главных судей не только в Торонто, где располагается энхаэловская «военная комната», но и непосредственно на месте событий. Если тренеру покажется, что перед голом в ворота его команды произошло какое-то нарушение правил, то у него будет право взять челлендж. В прошлом сезоне было достаточно моментов, где этих поправок не хватило, чтобы на льду было принято справедливое решение. Например, гол Артемия Панарина в плей-офф в ворота «Бостона», который был забит после попадания шайбы в защитную сетку. На исход матча эта шайба не повлияла, но если бы у Брюса Кэссиди была возможность взять челлендж, то «Бостону» бы вовсе не пришлось волноваться.
Из-за несовершенства регламента разгорелся скандал и в финале Западной конференции. «Сан-Хосе» выиграл третий матч серии у «Сент-Луиса» в овертайме после того, как Тимо Майер откинул шайбу рукой, переадресовав её Густаву Нюквисту, а тот уже отдал передачу на гол Эрику Карлссону. Пас рукой видели абсолютно все (Майер даже попал в протокол как соавтор победной шайбы), но у судей и тренеров просто не было полномочий инициировать видеопросмотр в этой ситуации. Теперь подобная несправедливость будет исключена.
Стоит отметить, как быстро НХЛ отреагировала на спорные моменты в прошедшем плей-офф, который получился на редкость скандальным. Признание своих несовершенств и оперативное их исправление – вот что в том числе делает НХЛ лучшей лигой в мире. Кстати, изменено и наказание для главных тренеров за неудачный челлендж. Отбирать тайм-ауты у наставников теперь не будут, зато за первый ложный вызов команда получит две минуты штрафа, а за второй – все четыре.
Однако нельзя считать урегулированными все моменты, связанные с нарушениями правил в ситуациях, которые предшествовали голам. С пасами рукой и выходами шайбы за пределы площадки в НХЛ разобрались, но по-прежнему нельзя брать челлендж на предмет пропущенного удаления. Оспорить отсутствие штрафа в моменте перед голом нельзя, а это значит, что такие ситуации, как в пятом матче финала Кубка Стэнли с Тайлером Бозаком и Ноэлем Аккьяри, повторятся ещё не раз.
Революционное решение и конец вратарским хитростям
Но не только правила тренерских запросов были подвергнуты НХЛ анализу и доработке. Настоящей революцией видится пункт о разрешении арбитрам проверять собственные решения, если речь идёт об удалениях на пять минут (не связанных с дракой), до конца матча или двойных малых штрафов за опасную игру высокоподнятой клюшкой.
Эпизоды с удалениями до конца игры редко бывают бесспорными, частенько арбитры пропускают сам момент нарушения и дают штраф по последствиям, которые могут быть печальными даже после самого чистого силового приёма. Теперь в НХЛ ни один большой штраф не будет выписан без видеопросмотра. Арбитр должен будет просмотреть момент нарушения на планшете или мониторе судейской бригады, а после этого либо подтвердить своё решение, либо переквалифицировать его в малый штраф. Полностью отменить удаление невозможно. Помните суперкамбэк «Сан-Хосе» в седьмом матче четвертьфинала Запада? Его бы не произошло, если бы судьи могли просмотреть нарушение Коди Икина на Джо Павелски. Арбитры отправили форварда «Вегаса» в раздевалку, а «рыцари» проиграли матч и серию за эти пять минут. Если бы у судей была возможность проверить своё решение, то они бы увидели, что столь сурового наказания Икин не заслужил. Очевидно, что НХЛ больше не хочет извиняться перед командами за действия арбитров, а потому принято решение, которое на самом деле давно напрашивалось. Кстати, не только за океаном.
Что касается двойных малых штрафов, то арбитр сам должен принять решение о необходимости просмотра эпизода. Если на повторе будет видно, что наказанный игрок непричастен к нарушению, то главный судья имеет право отменить удаление.
И это ещё не всё. НХЛ собралась искоренить маленькие вратарские хитрости, и теперь будут засчитываться все голы, заброшенные в сдвинутые голкипером ворота (привет Джонатану Куику). Конечно, могут возникнуть сложности с определением умышленности намерений вратаря, но киперам стоит быть внимательней. Очевидно, что имеются в виду не вообще все сдвиги ворот, а только те, которые случились в момент нанесения голевого броска.
В КХЛ меняют разметку и сдвигают лицевую линию. Мы ждём большего
Изменения правил в КХЛ, возможно, будут не менее масштабны, но пока главный арбитр лиги Алексей Анисимов рассказал лишь о двух моментах. Оба они касаются разметки за воротами. Во-первых, появится трапециевидная зона, которая ограничит действия вратаря при выходе из ворот. Игра голкипера за пределами этой зоны будет караться малым штрафом. Во-вторых, лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров. Это сделано для уменьшения пространства за воротами, что должно привести к увеличению времени игры на пятачке и как следствие большему количеству опасных моментов во время игр. Вкупе с повсеместным переходом на канадские и финские образцы площадок в КХЛ, можно сказать, что в нашей лиге намечается тенденция на уменьшение толкотни у бортов и за воротами и увеличение зрелищности.
Что ж, похвально, но перед следующим сезоном мы ждём несколько других перемен. Хочется, чтобы арбитры КХЛ стали более лояльными к заброшенным шайбам и не отменяли их после неумышленных рикошетов от различных частей тела игроков атакующей командами. Также нуждается в проработке правило визуальной помехи вратарю. В прошлом сезоне в КХЛ было много спорных отмен голов, и лига должна навести здесь порядок. Кстати, кивки в сторону ИИХФ больше не прокатят. В прошлом сезоне на всех турнирах под эгидой Международной федерации хоккея мы видели абсолютно адекватное судейство. Проблема была внутри КХЛ, и в силах команды Алексея Анисимова её решить уже к началу следующего сезона.
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