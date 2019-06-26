Голкипер Роберто Луонго объявил о завершении спортивной карьеры

40-летний голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго объявил о завершении игровой карьеры, информирует официальный сайт клуба.

В сезоне-2018/19 канадский голкипер провёл 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 18 побед. Он отражал 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,12. По окончании сезона появилась информация о том, что Луонго может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9 % бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды» он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.

Ранее сообщалось, что «пантеры» могут обменять голкипера Джеймса Раймера. «Флорида» рассчитывает заключить контракт с российским вратарём «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.