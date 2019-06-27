Генменеджер «Рейнджерс»: Кравцов впечатляет на льду, он всё делает правильно

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон поделился мнением о приезде в лагерь развития клуба российского форварда Виталия Кравцова.



«Кравцов впечатляет действиями как на льду, так и за его пределами. Вы и сами могли в этом убедиться во время тренировки. Очевидно, он приехал сюда, чтобы показать вам, парни, что он может говорить на английском языке и что он хочет разговаривать на нём. Думаю, это о многом говорит.



Виталий собирается завоевать себе место в составе «Рейнджерс». Он ведёт себя так, как и любой другой молодой хоккеист в лагере развития. Кравцов провёл пару лет в КХЛ и добился успеха. Он всё делает правильно, чтобы стать хорошим игроком. Надеюсь, что многие ребята в лагере думают о том, что им по силам закрепиться в основной обойме», — приводит слова Гортона официальный сайт клуба.

Кравцов: не знаю, готов ли к НХЛ уже в следующем сезоне