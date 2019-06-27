Павелски провёл переговоры с представителями «Далласа» и «Тампы»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски встретился с представителями «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Пьер Лебрюн.
По его информации, у 34-летнего форварда запланирована встреча с третьим клубом, название которого не сообщается. Помимо этого американский хоккеист провёл переговоры с несколькими клубами НХЛ по телефону.
1 июля Павелски станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Джо провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Ранее «Шаркс» заключили восьмилетний контракт на $ 92 млн с защитником Эриком Карлссоном.
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