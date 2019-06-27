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Экс-защитник «Нефтехимика» Полашек близок к переходу в «Спарту»

Экс-защитник «Нефтехимика» Полашек близок к переходу в «Спарту»
Хоккей / КХЛ 0

Чешский хоккеист, бывший игрок «Нефтехимика» Адам Полашек в ближайшее время может стать игроком ХК «Спарта». Об этом сообщает Sport.cz. Ещё одним претендентом на Полашека является шведский «Ферьестад».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний Полашек провёл за «Нефтехимик» 58 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности «-14». Напомним, в сезоне-2017/18 уроженец Остравы выступал в составе ХК «Сочи», годом ранее — в составе «Сибири».

Ранее стало известно, что состав «Спарты» пополнил бывший игрок«Трактора» и «Витязя» Михал Ржепик.

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