Александр Овечкин останется советником гендиректора «Динамо» Москва
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит работать на должности советника генерального директора ХК «Динамо» Москва. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Александр Овечкин — один из самых известных воспитанников московского «Динамо». За клуб нападающий выступал в период с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13. С 2010 по 2017 год Александр занимал пост советника президента «Динамо», а с 2018 года он является советником генерального директора клуба.
Напомним, по итогам сезоне-2018/19 Овечкин и ещё два россиянина попали в первую символическую сборную НХЛ. Также Александр был номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ
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