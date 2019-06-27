«Сент-Луис» не планирует обменивать вратаря Аллена
«Сент-Луис Блюз» не планирует обменивать своего голкипера Джейка Аллена. Об этом сообщает TSN.
Ранее хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщал о желании ряда клубов пополнить свой состав Алленом, вместо того чтобы выходить на рынок свободных агентов. Тем не менее руководство «Блюз» не хочет расставаться со своим игроком.
В сезоне-2018/19 28-летний Аллен провел 46 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за матч пропуская 2,83 шайбы и отражая 90,5% бросков. Тем не менее в ходе сезона он проиграл конкуренцию за основной состав Джордану Биннингтону и в плей-офф Кубка Стэнли провёл лишь один матч.
Напомним, «Сент-Луис Блюз» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
- 27 июня 2019
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