«Сент-Луис» не планирует обменивать вратаря Аллена

«Сент-Луис Блюз» не планирует обменивать своего голкипера Джейка Аллена. Об этом сообщает TSN.



Ранее хоккейный журналист Пьер Лебрюн сообщал о желании ряда клубов пополнить свой состав Алленом, вместо того чтобы выходить на рынок свободных агентов. Тем не менее руководство «Блюз» не хочет расставаться со своим игроком.



В сезоне-2018/19 28-летний Аллен провел 46 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за матч пропуская 2,83 шайбы и отражая 90,5% бросков. Тем не менее в ходе сезона он проиграл конкуренцию за основной состав Джордану Биннингтону и в плей-офф Кубка Стэнли провёл лишь один матч.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» является действующим обладателем Кубка Стэнли.