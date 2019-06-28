Нюландер: Марнеру нет смысла волноваться. Лето только начинается, время ещё есть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер считает, что у Митчелла Марнера есть ещё много времени, чтобы заключить новый контракт с клубом.

«Мы с ним поговорили. Лето только начинается, время ещё есть. Пока нет смысла волноваться. Это непростой процесс, но в итоге стороны договорятся. Я уверен в этом. Наши переговоры шли тяжело. Мы продвигались вперёд, а потом делали шаг назад, а порой вообще ничего не происходило. Так бывает.

Я не думал, насколько реален вариант, что Марнер уйдёт из команды, получив контрактное предложение. Каждый хоккеист хочет получить контракт, который он заслуживает», — цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.

В прошлом году шведский хоккеист находился в аналогичной ситуации. В итоге он подписал новый контракт лишь 1 декабря 2018 года. Минувший сезон стал худшим в карьере игрока.